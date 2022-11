German word of the day: Rücksicht

Why do I need to know Rücksicht?

Because it’s a commonly used word and knowing what it means – and practising it – will make you a better person.

What does Rücksicht mean?

Rücksicht is a feminine noun which means “consideration” or “regard”. It’s made up of the shortened form of the word zurück meaning “back” and Sicht – which means view. So literally, it means, back view, or looking back.

This literal meaning tells you something about how the word is used in German – if you look back to see what’s happened to your friend, you are taking them into consideration.

How to use Rücksicht

When using Rücksicht, bear in mind that it is usually paired with specific verbs and prepositions.

The most commonly used set phrase is Rücksicht auf etwas/jemand nehmen, which is used to mean “to be considerate of” or “to take care of” someone or something. For example:

Radfahrer müssen auf Fußgänger Rücksicht nehmen.

Cyclists must be considerate of pedestrians.

Er nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner schwangeren Frau.

He takes care of his pregnant wife’s needs.

Rücksicht is usually followed by the preposition auf, but it can be preceded by a number of prepositions to compose different phrases.

Mit Rücksicht auf for example, means “in view of” and ohne Rücksicht auf means “without consideration for”, while aus Rücksicht auf means “out of consideration for.”

Here are some examples:

Führungen dürfen aus Rücksicht auf die Teilnehmer nicht aufgenommen werden.

Out of consideration of the participants, tours may not be recorded.